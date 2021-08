Elezioni amministrative, la cavalcata degli improbabili

"Improbabili di tutti i Comuni unitevi". Nelle liste delle amministrative, naturalmente. Riecheggia un grido alla Lenin... è quello che si leva a casa dei partiti in queste elezioni al tempo del Covid. Il 3 e 4 ottobre andranno al voto tanti Comuni. Ma proprio tanti. E città simbolo del Paese, che si caratterizza proprio per i suoi Comuni, i Campanili, i territori. Così diversi e unici. Eppure il personale politico da Nord a Sud dalla destra alla sinistra politica appare al momento inadeguato. Ci sono poche luci e tante ombre, a Milano come a Roma, come a Napoli. Perché? Perché improbabili? Perché nella politica non c'è Meritocrazia. Non è al primo posto il programma e le competenze che ne derivano. Ma dominano le appartenenze. L'ansia di controllo e la brama di potere di ras nanetti... E così cadute le visioni ideologiche sono arrivate quelle dietrologiche, persino più inutili e pericolose. Eppure qualche luce c'è; intanto perché votiamo nome e cognome persone che alla fine vivranno tra noi e non sulla luna come da tempo i fortunati vincitori della Lotteria Montecitorio e Madama. Ma soprattutto perché qualcuno che parla di programmi e di cose da fare, avendone conoscenza e competenze... eppure si muove. Eppur si muove. Eppure... nonostante che il sistema sia incrostato da burocrazie e magistrature pronte a bloccare senza giudizio e senza buon senso. I nodi sono al pettine. E non basterà il voto. Occorre la partecipazione al voto e la riforma della giustizia che aiuti il cambiamento.

(Massimo Lucidi)