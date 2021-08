Covid: Sbarra (Cisl), 'sì a obbligo vaccino, non accettiamo lezioni da Confindustria'

“Per noi il vaccino rimane l'unica vera arma che potrà portarci fuori dalla pandemia. Per questo chiediamo al Governo ed al Parlamento di approvare urgentemente una legge che introduca l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini. Stiamo vivendo ancora una fase delicata e ciascun soggetto deve esercitare le proprie prerogative, senza ambiguità, senza scorciatoie o vie surrettizie. La svolta sull’obbligo del vaccino spetta solo al legislatore. Noi la sosterremo convintamente, come abbiamo più volte affermato in queste settimane”. È quanto sottolinea oggi in due interviste a 'Il Messaggero' e a 'Il Mattino' il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

Al presidente di Confindustria Bonomi, il leader Cisl replica che “la Cisl si è mostrata disponibile ad aggiornare, rafforzare e adeguare i protocolli già il 2 agosto, in occasione di un vertice con il premier Draghi. In quell'occasione abbiamo anche detto al Presidente del Consiglio che avremmo sostenuto un'eventuale legge sull’obbligo vaccinale. Non accettiamo lezioni da nessuno. A Confindustria diciamo di concentrarsi per allargare i punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro e di evitare fughe in avanti con iniziative improvvide ed unilaterali, di far rispettare alle proprie associate l’avviso comune contro i licenziamenti. È su questi capitoli che dovremmo lavorare unendo sforzi e risorse, e non gettando benzina sul fuoco. Il green pass è sicuramente uno strumento utile ma sono inaccettabili le fughe in avanti di alcune aziende che in maniera solitaria e senza alcun confronto con i comitati aziendali e territoriali vogliono fissare regole per l’ingresso nelle fabbriche e negli spazi comuni. Chiediamo al Governo che occorre fare subito chiarezza. Bisogna evitare che i luoghi di lavoro diventino un campo di battaglia”.