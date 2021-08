Covid, Di Maio: "Impegno Italia per equa distribuzione vaccini"

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "L'Italia ha contribuito al suo impegno per l'equa distribuzione dei vaccini, la Covax Facility, con oltre 385 milioni di euro. Doneremo 15 milioni di dosi per i Paesi più poveri entro il 2021 e, nelle ultime settimane, abbiamo facilitato donazioni di dosi a favore di Paesi bisognosi del vaccino come Libia, Yemen, Albania, Libano, Kosovo e Indonesia. Questo, nella consapevolezza che, in assenza di una copertura vaccinale ampia e sincronizzata tra le varie aree del pianeta, il rischio che il virus continui a mutare e a ripresentarsi rimane altissimo". Lo ha detto ieri, collegato con il Meeting di Rimini, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.