Catania: Suriano (Misto), 'misure più dure contro violenza su donne'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Ancora una volta la realtà supera ogni più assurdo incubo. Morire in strada a ventisei anni vittima di una violenza che non si ferma neanche davanti ai divieti e agli arresti domiciliari. Mi auguro che l’omicida sia assicurato alla giustizia al più presto”. Lo afferma Simona Suriano, deputata del Gruppo Misto a proposito del femminicidio di Aci Trezza.

“Questo ennesimo omicidio -aggiunge- dimostra che non bisogna mai abbassare la guardia per difendere le donne da uomini violenti. La prevenzione è essenziale per combattere la violenza sulle donne e se diffide, divieti e misure cautelari domiciliari non bastano bisognerà prevedere misure più stringenti, pene certe e sorveglianza speciale per chi si macchia di reati contro le donne. Alla famiglia di Vanessa Zappalà il mio profondo cordoglio".