Parigi, 23 ago. - (Adnkronos) - L'attaccante del Paris Saint-Germain Mauro Icardi starà lontano dai campi di gioco per 3-4 settimane per un infortunio alla spalla subito contro il Brest nell'ultima giornata di Ligue 1. Il 28enne argentino ha infatti riportato la "distorsione di grado 2 dell'acromioclavicolare destra", come riporta il comunicato del Psg.