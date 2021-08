Calcio: Netco Sports si assume responsabilità per mancata trasmissione Entella-Fiorenzuola (2)

(Adnkronos) - “Siamo sinceramente dispiaciuti per quanto accaduto” conclude Netco Sports Italia nella nota. “Siamo consapevoli che tali disservizi hanno generato il giustificato malcontento dei club interessati, dei loro tifosi, della Federazione e dei media partners di Lega Pro, faremo in modo che episodi simili non si ripetano più”.

Chiosa il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. “Abbiamo agito tutti con estrema rapidità, ho apprezzato che Netco abbia fornito piena collaborazione, assumendosi immediatamente la responsabilità di quanto accaduto, senza giri di parole. È necessario ora rafforzare ulteriormente i controlli e mettere in atto un piano di verifica ancora più stringente perché episodi simili rimangano isolati e la qualità del nostro campionato venga preservata”.