Roma, 23 ago. - (Adnkronos) - La Lega di Serie A ha inviato in serata una lettera, firmata dall'amministratore delegato Luigi De Siervo, a Dazn, il broadcaster che detiene i diritti tv di tutte le partite del campionato, chiedendo spiegazioni in merito ai disservizi avuti sabato scorso dagli utenti. Sono state richieste anche garanzie per evitare nuovi problemi in vista dei prossimi turni del campionato di Serie A.