Roma: Donnoli (Sardine), 'Calenda? pedata da elettori romani sarà sonora' (2)

(Adnkronos) - "Non vorrei farmi venire l’ulcera quindi lo scrivo: sta sulla luna umarell, le consiglio, se posso, una bella vacanza con tanti libri e lontano da quel maledetto cellulare. Perché la pedata che le daranno le cittadine romane e i cittadini romani fra poco più di un mese sarà sonora, roba che la delusione di Marchini nei numeri sarà nulla in confronto. Omarino o Cretinetti, Sinistra o Destra, il mondo brucia o ci accompagna all’estinzione, come l’uroboro o la cocaina ad un party fighetto lei è una certezza. Che ci risparmieremmo tutti, ma tant’è… Buona fortuna al suo confessore e forza Gualtieri”.