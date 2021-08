Omofobia: Malan, 'madre protesta per lezioni Lgbt, voti più bassi al figlio' (4)

(Adnkronos) - Di qui le richieste del senatore di Fdi al ministro dell'Istruzione, per sapere "come giudichi i fatti esposti; se e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili dello svolgimento di tale lezione fuori offerta formativa e senza il consenso dei genitori; come si concili tale progetto ideologico con il ruolo della famiglia, che ha in maniera privilegiata il compito di educazione dei figli, considerato anche il fatto che essa rappresenta l'ambiente più idoneo ad assolvere l'obbligo di assicurare una graduale educazione della vita sessuale, in maniera prudente e armonica, conformemente alle proprie convinzioni morali".

Al ministro, Malan chiede inoltre "in che modo si ritengano rispettati i diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 18, che garantisce la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione; l'articolo 26, nella parte in cui attribuisce ai genitori il diritto di priorità nella scelta di educazione da impartire ai propri figli; e l'articolo 30 della Costituzione italiana che garantisce e tutela il diritto e dovere dei genitori ad educare i propri figli".