Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Il 'punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste' non sostiene a Milano Beppe Sala. Lavora contro. Preferisce candidare una rappresentante del giornale di partito. Hanno lottato per andare #avanticonConte. E Conte ha lavorato per andare avanti senza di loro". Così Teresa Bellanova di Iv su twitter.