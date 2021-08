Lavoro: Letta, 'nessun intento punitivo verso imprenditori'**

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Nessun intento punitivo nei confronti degli imprenditori. Quello che il governo Draghi con il ministro Orlando sta cercando di impostare è un lavoro per essere più attrattivi ma per far sì che le imprese non se ne vadano, perchè ci sia un rapporto con il territorio, maggiore fiducia e responsabilità sociale: in tutta Europa si sta lavorando a questo, perchè il rapporto tra impresa e territorio deve cambiare ed essere più forte soprattuto ora che arriveranno tanti soldi pubblici con il Pnrr". Così Enrico Letta a margine della pre-Agorà dem a Belluno.