L.elettorale: Parrini, 'condivido parole Letta su sistema elezione parlamentari'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Sono estremamente condivisibili le parole di Enrico Letta sul sistema di elezione dei parlamentari. I parlamentari devono poter essere giudicati dagli elettori e promossi o bocciati a seconda che abbiano lavorato bene o male". Così il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.

"È quindi importante che ci battiamo con forza per una legge elettorale contenente meccanismi che tornino a far contare i cittadini nella scelta dei loro rappresentanti alla Camera e al Senato".

"Ma come Pd dobbiamo fare anche di più: poiché la possibilità di cambiare la legge elettorale dipende anche dalle altre forze politiche, laddove non riuscissimo a farne una nuova prima della fine della legislatura, il nostro partito deve impegnarsi da subito a utilizzare per le proprie candidature le primarie, ovvero l'unico strumento che, stante l'attuale sistema di voto a liste bloccate, consente di legare popolo e eletti”.