Covid, 5.923 nuovi casi e 23 decessi in Italia

ROMA (ITALPRESS) - Sono 5.923 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia con 175.539 tamponi e 23 morti. Lo riferisce il bollettino del ministero della salute. Il tasso di positivita' si attesta al 3,4% in aumento dal 2,9% della precedente rilevazione. I tamponi processati sono stati 175.539. Sono 472 le terapie intensive in Italia per Covid, 6 in più rispetto a ieri, mentre 3.767 i ricoveri ordionari, 34 in più nelle ultime 24 ore. (ITALPRESS). mgg/red 22-Ago-21 17:17