Afghanistan: telefonata tra Guerini e segretario Difesa Usa Austin**

Milano 22 ago. (Adnkronos) - "La solidità del rapporto Italia Usa emerge anche nella drammatica crisi a Kabul. Grazie alla stretta cooperazione tra le nostre forze armate stiamo mettendo in atto, insieme alle rispettive missioni diplomatiche, sforzi massicci per assistere i connazionali e gli afghani che hanno lavorato con le nostre istituzioni e organizzazioni”. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini nella telefonata intercorsa questa sera con il segretario della difesa degli Stati Uniti d'America Lloyd Austin.

Nel colloquio - fa sapere una nota della Difesa - si è parlato degli sviluppi in Afghanistan e della collaborazione tra il Pentagono e il Ministero della Difesa in atto a Kabul finalizzata principalmente in queste ore alle massicciò attività di evacuazione in corso, anche attraverso la concessione dell'utilizzo delle basi presenti in Italia. Uno scambio di idee sulle azioni necessarie per assicurare in sicurezza e con efficacia il flusso di partenze da Kabul.

Nella telefonata il segretario della Difesa Austin ha ringraziato l’Italia per il prezioso lavoro che il nostro personale sta svolgendo insieme agli americani e alle altre nazioni affinché le operazioni di evacuazioni procedano positivamente. Il ministro Guerini ha ringraziato il segretario Austin per la messa in sicurezza dello scalo afghano che consente alle varie missioni nazionali di attuare il dispositivo di evacuazione pur in un contesto compromesso e instabile.