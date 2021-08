Afghanistan, Talebani verso il Panshir: ultimatum a resistenza

(Adnkronos) - I Talebani sono diretti verso la Valle del Panshir, ultima sacca della resistenza ai militanti islamici nel nord dell'Afghanistan. E quanto si legge sull'account Twitter di Panshir Province, riconducibile alla resistenza che fa capo ad Ahmed Massoud, figlio del leggendario 'Leone del Panshir', secondo cui i Talebani avrebbero dato un ultimatum di 4 ore per la resa.

Dopo avere smentito nei giorni scorsi le voci sulla possibile resa, Massoud ora 'apre' ai Talebani, ma a condizione che il loro governo non sia 'estremista'. In un'intervista al giornale arabo al Sharq al Awsat, Massoud dice: "Siamo pronti a formare un governo inclusivo con i Talebani attraverso negoziati politici, ma quello che non è accettabile è la formazione di un governo afghano caratterizzato dall'estremismo, che porrebbe una seria minaccia, non solo all'Afghanistan ma alla regione e al mondo intero".