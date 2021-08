Afghanistan: Renzi, 'con talebani a Kabul mondo meno sicuro di prima'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Non mi capacito di chi - come Conte - oggi dice che i talebani hanno atteggiamenti distensivi. Stanno violentando le donne, uccidendo i poliziotti, sparando sulla folla e costringendo le mamme a lanciare i bambini oltre al filo spinato. Questo sarebbe l'atteggiamento distensivo? Proprio non capisco i Cinquestelle". Così Matteo Renzi ad Avvenire.

"Bene invece Draghi sul G20. La priorità ora sono i ponti aerei per far fuggire quante più persone vogliono fuggire. E dare un ruolo al G20 anche contro il terrorismo internazionale è utile, molto utile. La priorità è evitare che Kabul diventi di nuovo la capitale dei terroristi".

Quanto al dramma profughi, Renzi osserva: "Il tema immigrazione scuote sempre l'opinione pubblica ma il vero dramma di cui nessuno ha il coraggio di parlare non è dato dai profughi ma dal terrorismo. La questione immigrazione colpisce l'immaginario collettivo ma è il terrorismo che colpisce fisicamente le persone, le chiese, i teatri, gli edifici. Spero che l'Europa individui una linea comune di difesa perché da una settimana a questa parte - con i talebani al potere a Kabul - il mondo è meno sicuro di prima".