Nassiriya: Rosato, 'distruzione monumento atto vigliacco e stupido'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - “Hanno distrutto stanotte a Torino il monumento in ricordo dei nostri 19 connazionali caduti a Nassiriya per portare la pace in Iraq. Un atto vigliacco e stupido che dimostra con quanta ignoranza e arroganza dobbiamo combattere. Ma non demordiamo”. Così in un post su Facebook il vice presidente della Camera Ettore Rosato (Iv). “Le forze di polizia comunque sono già al lavoro per scoprire i delinquenti, lo dobbiamo alle vittime e alle loro famiglie”.