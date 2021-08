Migranti: Fratoianni, 'Frontex omaggia Orban, Italia smetta di finanziarla'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - “Trovo alquanto di pessimo gusto il tweet dell’agenzia Ue Frontex, che celebra e rende omaggio all’Ungheria. Francamente quando le Istituzioni della Ue mettono giustamente in discussione le scelte legislative e le pratiche del regime di Orban perchè in contrasto con i valori fondamentali dell’Unione Europea, ecco che questa agenzia che dovrebbe essere chiusa per i suoi comportamenti illegali verso i migranti e la poca trasparenza fa esattamente l’opposto". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Sarebbe ora che il governo italiano - prosegue il leader di SI - ponesse con forza in sede comunitaria la necessità di superare questa struttura ormai fuori controllo o di cambiare radicalmente i suoi vertici. O almeno - conclude Fratoianni - bisognerebbe smetterla di finanziarla con i soldi del nostro Paese.”