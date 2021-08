Covid: Matteo Forte, 'bisogna tornare in scena col pubblico in totale sicurezza'

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - "Avanti tutta con le vaccinazioni e il green pass. C’è un forte desiderio di tornare ad assistere a eventi live. E ciò deve avvenire in condizioni di assoluta sicurezza". Lo dice Matteo Forte, amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertainment (gruppo internazionale attivo nell’organizzazione di spettacoli) e direttore dei teatri milanesi Lirico e Nazionale, dove proprio in questi giorni sono iniziate le prove di ‘Pretty Woman’, musical in programma dal 28 settembre.

Forte, che ha lanciato 'heArt', piattaforma social interamente dedicata al talento, agli artisti e agli amanti di arte e spettacolo, non ha dubbi: "Strumenti come 'heArt' e tutte le forme di comunicazioni online sono particolarmente utili e molto importanti, adesso però bisogna tornare in scena con il pubblico", conclude.

Secondo una ricerca di mercato effettuata da Stage Entertainment negli ultimi sei mesi in Inghilterra, Germania, Olanda, Spagna, Francia, Stati Uniti e in Italia emerge "che il pubblico è favorevole al ritorno 'in presenza' a condizione che sia garantita la massima sicurezza in ambienti sanificati e adeguatamente attrezzati".