Covid: D'Uva, 'postato vaccinazione su social per sensibilizzare giovani'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Oggi sono stati registrati ben 1.739 i positivi, pari a un quarto dei casi nazionali. La Sicilia è in testa anche per numero di pazienti ricoverati e per posti occupati in terapia intensiva. Un dato allarmante che ci deve far riflettere, soprattutto in proporzione alla quota di vaccinati. La nostra Regione, infatti, è tra le ultime in Italia per numero di dosi somministrate. Tale situazione ci dimostra quanto sia importante accelerare la campagna vaccinale: il vaccino resta attualmente l’unica arma per proteggere la nostra salute e quella degli altri. Per questo motivo, oggi, in occasione della mia seconda dose di vaccino, ho voluto realizzare un video su Tiktok, per sensibilizzare i più giovani alla vaccinazione. Ognuno, in questo momento, è chiamato a fare la sua parte ed è da qui, proprio dal vaccino, che dobbiamo ripartire. Bastano solo pochi minuti per proteggerci dal virus. Io l’ho fatto, e tu?” Così il Deputato Questore Francesco D’Uva.