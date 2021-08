Calcio: Tare, 'Luis Alberto fuori per scelta tecnica, Correa vuole l'Inter'

Empoli, 21 ago. - (Adnkronos) - "Il gioco di Sarri è diverso da quello degli anni passati. Serve intensità e in questo momento Luis Alberto è indietro, è una semplice scelta tecnica e deve essere giudicata come tale. Non è il momento di creare dei casi". Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare commenta così l'esclusione di Luis Alberto dall'undici iniziale per il match con l'Empoli.

"Correa ha espresso il desiderio di lasciare la Lazio, c’è questa possibilità con l’Inter e vediamo come si evolverà nelle prossime ore -aggiunge Tare ai microfoni di Sky-. Per noi è importante, ma dipende da quello che vuole fare l’Inter, il suo desiderio è rimanere in Italia. Non c’è mai stata una trattativa, ci sono delle volontà, i procuratori stanno facendo un gran lavoro per risolvere il problema. Chi rimane alla Lazio deve essere contento di vestire questa maglia, è fondamentale rispettare anche lo stato d’animo del ragazzo perché si è sempre comportato bene".