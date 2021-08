Calcio: Spalletti, 'mercato? Non ci manca niente, lamentarsi è da sfigati'

Napoli, 21 ago. - (Adnkronos) - "Ho la rosa qui davanti a me, non mi manca niente per giocare la partita di domani e quelle successive, è chiaro che se si va a guardare forse per il futuro se capita di andare a completare lo faremo, ma i giocatori devono sapere che non ci manca niente per il nostro percorso e che essere noi è bellissimo. Si parte forti". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti si esprime così sul mercato del club partenopeo.

Manca un terzino sinistro? "Ci sono altri elementi per alternarsi con Mario Rui o anche prendergli il posto. Ce ne sono 4-5 che possono fare quello che fa lui, siamo a posto. Io con le lamentele non ho mai fatto la classifica. Non mi porta benefici dire ci manca questo o quello. Lamentarsi è da sfigati", conclude Spalletti in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Venezia.