Milano, 21 ago. - (Adnkronos) - L'Inter è in vantaggio per 2-0 sul Genoa al termine del primo tempo dell'anticipo della prima giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza' davanti a oltre 25.000 spettatori. A decidere sin qui il match le reti di Skriniar al 6' e Calhanoglu al 14'.