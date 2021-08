Parigi, 20 ago. (Adnkronos/Dpa) - Il Paris Saint Germain ancora senza Lionel Messi vince la terza partita di fila in campionato dopo tre giornate. Il Psg batte il Brest fuori casa per 4 a 2. Segnano per i parigini Herrera, Mbappé, Gueye e Di Maria. Per il Brest segnano Honorat e Mounié. Il Psg si conferma primo nella classifica della Ligue 1 con nove punti.