Manchester, 21 ago. -(Adnkronos) - Il Manchester City riscatta il ko con il Tottenham alla prima giornata con un netto successo per 5-0 sul Norwich tra le mura amiche dell'Etihad Stadium. La squadra di Guardiola passa in vantaggio al 7' grazia all'autogol di Krul, per poi dilagare grazie alle reti di Grealish al 22', Laporte al 64', Sterling al 71' e Mahrez all'84'.