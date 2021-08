Calcio: Piccoli in extremis regala la vittoria all'Atalanta, Toro ko 2-1 (2)

(Adnkronos) - In avvio di ripresa Sanabria ci prova due volte, prima su punizione deviata da Linetty e poi con un sinistro al volo, su cross di Ola Aina, parato da Musso. La squadra di Gasperini è meno brillante del solito e il Toro continua ad attaccare alla ricerca del pari. Al 17' destro potente al volo di Djidji dalla distanza: ottimo l'impatto, Musso non si fa sorprendere.

Al 23' ci prova Singo dopo uno scambio con Linetty ma è bravo Palomino a contenerlo e chiudere il tiro-cross in angolo. Al 34' arriva il meritato pareggio per i granata per merito di Belotti. Il Gallo, sul centro-sinistra nei pressi dell'area, si crea con un paio di finte lo spazio per il destro e calcia dalla distanza: la deviazione di Maehle alza la traiettoria e beffa Musso per l'1-1.

Quando il pareggio sembra scontato la 'Dea' trova il gol partita al 93' grazie a Piccoli, classe 2001. Maehle serve in area Pasalic che controlla, cadendo a terra, ma riuscendo a servire Piccoli che solo davanti a Milinkovic-Savic, lo trafigge con un tiro angolato.