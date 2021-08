Calcio: Immobile, 'ancora una percentuale minima di Sarrismo, bello riavere i tifosi'

Empoli, 21 ago. - (Adnkronos) - La percentuale di Sarrismo "è ancora minima, siamo in fase di lavori in corso. Stiamo facendo un lavoro incredibile per assimilare il prima possibile cosa ci chiede il Mister, ma non è semplice perché l’anno scorso venivamo da un altro modulo. È stata una bella vittoria". Così l'attaccante della Lazio Ciro Immobile dopo la vittoria per 3-1 sul campo dell'Empoli. "E’ stato pazzesco riavere i tifosi, siamo tornati a sentire emozioni. Ci sono mancati tantissimo, siamo felici di avergli regalato una gioia”, aggiunge Immobile a Dazn.