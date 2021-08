Calcio: Gasperini, 'oggi è andata bene, non meritavamo la vittoria'

Torino, 21 ago. - (Adnkronos) - "Tre punti molto buoni ma non meritavamo di vincere. Ci è andata bene e ci ricorderemo di oggi in altre partite che non gireranno altrettanto bene". L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così la sofferta vittoria per 2-1 sul Torino. "Ci dà soddisfazione avere i tre punti ma è evidente che dobbiamo entrare in condizione -aggiunge il tecnico di Grugliasco a Dazn-. Il Toro ha una condizione migliore della nostra e maggiore reattività. Ci mettevano in difficoltà con le palle lunghe del portiere, dovremo lavorarci".