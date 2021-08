Calcio: Andreazzoli, 'non è andata per il verso giusto ma abbiamo creato tanto'

Empoli, 21 ago. - (Adnkronos) - "Questa sera non è andata per il verso giusto, giocavamo contro una squadra forte e con le idee chiare. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire certe situazioni, ma siamo stati bravi. Abbiamo preso un palo, ci siamo fatti un calcio di rigore da soli, abbiamo preso una traversa e tirato il doppio della Lazio. I ragazzi hanno avuto una bella reazione e credo che dobbiamo essere molto positivi dopo stasera". Così l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli dopo il ko per 3-1 contro la Lazio.

"Credo che alla fine i numeri indichino molto -aggiunge Andreazzoli a Sky Sport-. Tanti sono in parità e altri sono a favore nostro, è una valutazione che va considerata. Lazzari non è la prima volta che fa vedere le sue qualità e, sul suo inserimento, ad esempio, dobbiamo sicuramente rivedere qualcosa".