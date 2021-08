Allegri "Ronaldo vuole restare alla Juve, rumors solo sui giornali"

TORINO (ITALPRESS) - "I rumors su un addio di Ronaldo? Io li ho letti solo dai giornali, ma la sua volontà di andare via non c'è mai stata e si è sempre allenato bene. A me ha detto che vuole restare alla Juventus". Massimiliano Allegri spegne così le voci di mercato su Cristiano Ronaldo alla vigilia del debutto in campionato contro l'Udinese. "Giovedì scorso Ronaldo non ha giocato perché venivamo da una settimana di lavoro importante e gli ho dato mezza giornata di recupero - ha spiegato il tecnico bianconero in conferenza stampa - ma domani è a disposizione. Per noi è un valore aggiunto, garantisce un numero importante di gol, ma dobbiamo lavorare di squadra per esaltare le sue qualità". Allegri si è poi soffermato sull'acquisto di Manuel Locatelli. "Sono contento, è diventato un calciatore importante. Ancora non è in condizione ottimale: se domani ci sarà bisogno potrà giocare qualche minuto, poi avrà tempo per lavorare. Altre operazioni in entrata? Al mercato pensa la società. Io sono molto contento dei giocatori a disposizione: ci sono tanti giovani, bisogna cercare di farli crescere e creare valore". Tornando al campo, domani la Juve giocherà la prima partita ufficiale della stagione sul campo dell'Udinese. "Il debutto è sempre difficile - ha osservato Allegri - Per uscire da Udine con una vittoria servirà una prestazione solida e tecnica, con grande pazienza". Anche a causa della rivoluzione dell'Inter, per molti osservatori la Juventus parte nuovamente in prima fila per lo scudetto. "Di solito la squadra favorita è quella che ha appena vinto - ha dichiarato Allegri - ma sappiamo di essere tra le 6-7 formazioni che puntano alla vittoria. Del resto la Juventus parte sempre per vincere tutte le competizioni alle quali partecipa: pensiamo gara dopo gara, sarà un campionato molto equilibrato e per vincerlo bisognerà viaggiare con una buona media senza picchi da 100 e poi momenti da 30". (ITALPRESS). pal/red 21-Ago-21 12:36