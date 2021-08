Afghanistan: Magorno (Iv), 'complimenti alla polizia'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Complimenti alla Polizia di Stato che in queste ore difficili è riuscita a realizzare una splendida iniziativa di accoglienza per i bambini in arrivo dall’Afghanistan. A Fiumicino, infatti, tra berretti, colori e attimi di spensieratezza i nostri poliziotti sono riusciti a regalare un sorriso ai più piccoli. L’Italia è grata a questi servitori dello Stato che, ancora una volta, mostrano il volto più bello del Paese". Così il senatore IV, Segretario Copasir, Ernesto Magorno.