Vinales licenziato da Yamaha, addio con "effetto immediato"

(Adnkronos) - Maverick Vinales licenziato dalla Yamaha. Il team ha annunciato oggi in un comunicato che, "in seguito ai recenti eventi del Gp della Stiria e dopo un'attenta riflessione da entrambe le parti, è stata presa di comune accordo la decisione di separarsi con effetto immediato". Vinales ha già firmato con l'Aprilia per la prossima stagione.

"Purtroppo al Gp della Stiria la gara non è finita bene", dice Lin Jarvis, direttore della Yamaha, secondo il quale "la separazione anticipata consentirà al pilota di essere libero di seguire la sua futura strada e al team di concentrare i propri sforzi nelle restanti gare della stagione 2021 con un altro pilota, ancora da determinare". Jarvis esprime poi la "sincera gratitudine della Yamaha a Maverick. Yamaha continuerà a custodire i bei ricordi e ad apprezzare il lavoro svolto da entrambe le parti nei 4 anni e mezzo trascorsi insieme che ci hanno portato 8 vittorie in gara, 24 podi e due terzi posti nella classifica generale dei piloti 2017 e 2019. Auguriamo a Maverick il meglio per i suoi impegni futuri".

"Sono profondamente grato a Yamaha per la grande opportunità che mi ha dato. Sono anche grato per il supporto ricevuto in questi 4 anni e mezzo di gare e guarderò con orgoglio ai risultati che abbiamo raggiunto insieme", le parole di Vinales. "Avrò sempre grande rispetto per Yamaha e -conclude lo spagnolo- auguro loro il meglio".