Usa: Biden nomina 3 nuovi ambasciatori, Burns in Cina, Rahm in Giappone e Battle in Tanzania**

Washington, 20 ago. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha annunciato la sua intenzione di nominare tre nuovi ambasciatori: Michael Battle per l'incarico di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario nella Repubblica Unita di Tanzania; Nicholas Burns come Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso la Repubblica popolare cinese e Rahm Emanuel come Ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Giappone. Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato.