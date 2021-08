Napoli, sparatoria: morto 25enne di Pianura

(Adnkronos) - Un 25enne di Pianura è morto nella notte dopo una sparatoria. Il giovane, già noto alla giustizia, era stato portato in ospedale da alcuni conoscenti con ferite d'arma da fuoco. Sette i proiettili che lo avrebbero centrato in via Jacopo Carrucci, a Napoli, dove i carabinieri della compagnia di Bagnoli, del nucleo radiomobile e della sezione rilievi del nucleo Investigativo di Napoli hanno poi trovato 10 bossoli calibro 9x21 e tracce di sangue. Indagini sono in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili.