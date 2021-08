Milano: ladri a casa dell'ex velina, 'si sono portati via tante cose di valore'

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - A Milano ladri in azione a casa di Thais Wiggers, ex velina bionda di Striscia la Notizia. A denunciare l'accaduto è stata la stessa influencer, postando su Instagram le foto dell'appartamento a soqquadro. "Brutto, molto brutto tornare a casa e trovare tutto sottosopra, avere la sensazione di sentirsi invasi", scrive la modella che nei giorni scorsi era in vacanza in Brasile.

"Sono entrati i ladri a casa mia e si sono portati via tante cose di valore. Purtroppo tante cose di valore emozionale. I miei computer e i miei backup con le foto di mia figlia piccola, regali di mia mamma che purtroppo non c'è più, per non parlare di borse e gioielli", aggiunge.

"Si sa che purtroppo queste cose succedono. Penso solo che nessuno al mondo potrà rubarmi i momenti belli vissuti in queste vacanze, i miei sorrisi, la mia forza e la mia anima. Vi lascio con un detto brasiliano 'Vanno via gli anelli, ma rimangono le dita'. Quello che importa ce l'abbiamo, il resto va...", conclude l'ex compagna di Teo Mammucari.