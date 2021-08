Migranti: 322 su nave Msf, oltre 90 minori, ong 'esausti, hanno bisogno di sbarcare'

Palermo, 20 ago. (Adnkronos) - Ci sono anche oltre 90 minori tra i 322 migranti a bordo di Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere ancora in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. Il più piccolo tra i naufraghi soccorsi nel Mediterraneo centrale ha appena due settimane. "La maggior parte dei sopravvissuti è esausta, alcuni hanno scottature, sono disidratati e hanno mal di mare. Sono curati dal nostro team medico. Molti sono fuggiti dagli abusi e dalla detenzione in Libia e sono altamente vulnerabili. La gente ha bisogno di sbarcare in un luogo sicuro ora", dice l'ong.