Mattarella: 'in globalizzazione si vince e si perde insieme'**

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - La globalizzazione è "un processo che deve essere, contemporaneamente, di generale diffusione dei diritti, di effettivo raggiungimento del rispetto della dignità della persona in ogni angolo del mondo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in videoconferenza, all'inaugurazione della 42/ma edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli.

"Se il destino dell’umanità è comune, come è sempre più evidente, il futuro che dobbiamo comporre insieme -ha aggiunto il Capo dello Stato- non può più essere a somma zero. In cui, cioè, a un progresso in un’area debba corrispondere, come a compensazione algebrica, un arretramento in un’altra. La formula vincente che dobbiamo applicare è esattamente quella cosiddetta win-win. Si vince insieme, si perde insieme".