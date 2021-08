Eutanasia: D'Uva, 'con referendum perseguita battaglia civiltà'

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "Anch'io ho firmato per sostenere il referendum sull'eutanasia legale. Una battaglia di civiltà, per rendere i cittadini liberi di scegliere fino a che punto vivere la propria malattia e la propria sofferenza, per un fine vita libero e dignitoso, nel proprio Paese e accanto ai propri cari. In poche settimane, sono state raggiunte più di cinquecentomila sottoscrizioni. Un’adesione straordinaria, in particolare tra i più giovani. Se non lo avete ancora fatto, c'è tempo fino al 30 settembre per aderire all’iniziativa. Potete firmare in uno dei tantissimi banchetti allestiti dagli attivisti in tutta Italia, negli uffici comunali, negli studi di avvocati e notai aderenti oppure online, con Spid o altri strumenti di firma digitale, come ho fatto io”. Così è il deputato Questore Francesco D’Uva.