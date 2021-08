Covid Australia oggi, a Sydney contagi alti: lockdown e coprifuoco

(Adnkronos) - E' stato esteso almeno fino alla fine di settembre il lockdown a Sydney, in Australia, dove il numero dei contagi di Covid-19 continua a restare su livelli allarmanti a causa della diffusione della variante delta. Le autorità, riportano i media locali, hanno anche imposto il coprifuoco in 12 quartieri della città dove la situazione è più grave.

Sebbene gli abitanti di Sydney siano in lockdown da fine giugno, le infezioni sono raddoppiate nell'ultima settimana, con 642 nuovi casi registrati oggi e 681 giovedì.

"Mi scuso con la grande maggioranza di persone in quelle comunità che stanno facendo la cosa giusta, ma per la nostra salute e sicurezza dobbiamo prendere queste decisioni difficili", ha dichiarato la premier del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian, aggiungendo che il coprifuoco - in vigore dalle 21 alle 5 - mira a "ridurre gli spostamenti dei giovani".