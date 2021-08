Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "Questo incontro ribadisce l’unità della coalizione sia in vista delle prossime amministrative che per riportare il centrodestra al governo. Siamo maggioranza nel Paese e i prossimi appuntamenti elettorali lo confermeranno”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, ai microfoni del Tg2.