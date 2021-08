Usa, allarme bomba a Capitol Hill: sospetto si arrende dopo 5 ore

(Adnkronos) - Si è arreso dopo ore di negoziati e l'evacuazione degli edifici limitrofi il sospetto che ha fatto scattare l'allarme a Capitol Hill quando alla guida di un pick up si è presentato di fronte alla Library of Congress affermando di avere un bomba nel veicolo. Lo riporta il 'New York Times'.

L'uomo aveva chiesto di parlare con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui l'uomo - originario della Nord Carolina e già noto alle forze dell'ordine - durante una serie di live su Facebook ha criticato il governo ed espresso la volontà di parlare con Biden.

"Pensavi che il sud non sarebbe arrivato. Bene, il momento di Joe Biden è arrivato. Le strade sono bloccate e sto aspettando la tua chiamata", ha detto l'uomo in uno dei video. "Vieni qui e parla con me Joe, l'America è stanca", ha aggiunto. Facebook ha successivamente disattivato il live streaming e rimosso il profilo dell'uomo.

Il sospetto sosteneva di avere un serbatoio di propano nel suo veicolo, ma nessun agente è stato in grado di individuare materiali esplosivi all'interno.