Milano, 19 ago. - (Adnkronos) - Nasce oggi il nuovo account Twitter Indonesia di Lega Serie A. La lingua indonesiana si aggiunge all’italiano, all’inglese, allo spagnolo e all’arabo con le quali Lega Serie A è già presente sulla piattaforma Twitter. L’Indonesia è il paese del Sud Est Asiatico che fa registrare il più alto numero di utenti giornalieri attivi sui Social Media (160 milioni), dei quali il 60% appassionati di calcio ed è un territorio che da sempre dimostra una grande passione per la Serie A, le sue squadre e i suoi campioni.

Con la creazione dell’account Twitter Indonesiano, al quale faranno seguito altre piattaforme, prosegue la strategia di internazionalizzazione della Lega Serie A in Asia, già avviata nella stagione 2020/21 con lo sbarco in Cina, dove la Serie A è attualmente presente con gli account ufficiali Weibo, Douyin e Kuaishou, e che continuerà nei prossimi mesi con l’apertura di nuove piattaforme in Giappone e Vietnam. L’account sarà gestito in collaborazione con Ganassa, partner di Lega Serie A per la strategia Social Media e Digital per l’Asia.