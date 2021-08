Rave Viterbo: Salvini, 'una follia, andavano fermati prima'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Una follia. Da giorni stavo denunciando la situazione, mi domando come è possibile che si chieda il green pass per andare in pizzeria e poi si permettono cose di questo genere senza alcun controllo e regola. Se il ministero dell'Interno non riesce ad intercettare diecimila ragazzini che vengono da tutta Europa con i tir, come fa a controllare i nostri confini via mare e via terra?". Così Matteo Salvini a Morning news su Canale 5.

"Che avrei fatto? Devi intervenire prima, quando arrivano ottomila persone con i tir non puoi andare con l'esercito, li devi fermare prima non abbiamo servizi intelligence?".