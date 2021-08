Rave Viterbo: Bernardo, 'era evitabile, ora è difficile, tanti saranno positivi Covid'

Milano, 19 ago. (Adnkronos) - "Con prevenzione e presidi territoriali probabilmente il rave party si sarebbe potuto evitare, ora è difficile. Quello che è certo è che da quel rave party usciranno tanti positivi, visto il numero importante di persone presenti anche se all'aria aperta. A cinque giorni di distanza non sarà facile intervenire e non credo sia così facilmente risolvibile tra oggi e domani questa situazione". Lo sostiene, ospite della trasmissione Omnibus su La7, Luca Bernardo candidato sindaco di Milano per il centrodestra.