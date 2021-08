Gino Strada: Bernardo, 'gli intitolerei una strada, ha dato tanto alla medicina'

Milano, 19 ago. (Adnkronos) - Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano per il centrodestra, non ha dubbi e intitolerebbe una strada o una piazza a Gino Strada, il fondatore di Emergency scomparso pochi giorni fa. "Assolutamente sì, ho avuto l'occasione di conoscerlo in una riunione all'ospedale San Paolo dove ci ha portato la sua esperienza", spiega ospite della trasmissione 'Omnibus' su La7. "Gino Strada è una persona che ha dato tanto alla medicina del mondo, alle persone oppresse e malate; io credo che lo meriti, lo si debba fare e lo si debba ricordare".