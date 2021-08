Calcio: Uefa, Jorginho, Kanté e De Bruyne i finalisti per premio di calciatore dell'anno (2)

(Adnkronos) - Kevin De Bruyne (Manchester City e Belgio) si è classificato secondo classificato un anno fa e in questa stagione ha vinto la Premier League con il City e ha raggiunto la finale di Champions League, ma un infortunio lo ha costretto a uscire prima del previsto. Jorginho (Chelsea e Italia) è diventato il decimo giocatore a vincere la Coppa dei Campioni e l'Europeo lo stesso anno, giocando dall'inizio tutte le gare di Euro 2020 e saltandone appena una nella corsa degli azzurri verso il titolo continentale. N'Golo Kanté (Chelsea e Francia) ha concluso la Champions League da vero protagonista, meritando il titolo di migliore in campo nelle due partite vittoriose partite di semifinale contro il Real Madrid e in finale contro il City.

Questi gli altri sette giocatori che completano la top ten: 4) Lionel Messi (Barcellona, ora al Paris Saint Germain e Argentina) – 148 punti; 5) Robert Lewandowski (Bayern e Polonia) – 140 punti; 6) Gianluigi Donnarumma (AC Milan, ora al Paris Saint Germain e Italia) – 49 punti; 7) Kylian Mbappé (Paris Saint Germain e Francia) – 31 punti; 8) Raheem Sterling (Man. City e Inghilterra) – 18 punti; 9) Cristiano Ronaldo (Juventus e Portogallo) – 16 punti; 10) Erling Haaland (Dortmund e Norvegia) – 15 punti.