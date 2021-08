Calcio: Juventus, vittoria per 3-0 nel test amichevole con l'Under 23

Torino, 19 ago. - (Adnkronos) - La Juventus vince 3-0 l'amichevole in famiglia contro l'Under 23 disputata alla Continassa e ultimo test prima dell'esordio di domenica in Serie A contro l'Udinese. A decidere il match le reti, tutte nel primo tempo, di Dybala, Morata e Ramsey. Cristiano Ronaldo non è sceso in campo, così come Locatelli, Kaio Jorge, Cuadrado e Perin, perché sta seguendo un programma di lavoro differenziato per essere al meglio alla Dacia Arena tra tre giorni.