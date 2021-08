Calcio: Conference League, le formazioni ufficiali di Trabzonspor-Roma

Trebisonda, 19 ago. -(Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Trabzonspor e Roma in campo per l’andata del playoff di Conference League, alle 19.30 allo stadio Şenol Güneş di Trebisonda. Il tecnico giallorosso Mourinho schiera il 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali, in difesa Mancini e Ibañez centrali affiancati da Karsdorp e Matias Viña. A centrocampo la coppia Cristante-Veretout, mentre Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Eldor Shomurodov. I padroni di casa, salvo sorprese, dovrebbero schierare entrambi gli ex romanisti, Bruno Peres e Gervinho.