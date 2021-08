Roma, 19 ago. - (Adnkronos) - San Marino vince lo scudetto del baseball. La Repubblica del Titano conquista il quinto titolo italiano della sua storia battendo per 12-3 in gara-4 Bologna, campione nelle ultime tre edizioni, chiudendo la serie sul 3-1 in proprio favore. San Marino torna a vincere lo scudetto dopo 8 anni.