Amazon: Wsj, si appresta ad aprire diversi grandi negozi negli Stati Uniti

New York, 19 ago. (Adnkronos) - Il colosso dell'e-commerce Amazon si appresterebbe ad aprire diversi grandi punti di vendita fisici negli Stati Uniti. I primi grandi negozi di 3 mila metri quadrati dovrebbero aprire in Ohio e in California. E' quanto rivela 'Il Wall Street Journal'. In questi negozi Amazon dovrebbe vendere abbigliamento, articoli per la casa, materiale elettronico e mobili, scrive il quotidiano economico statunitense che cita fonti vicine al dossier.

Non è chiaro quali saranno i marchi presenti in questi negozi, sottolinea il Wsj, "anche se probabilmente che ci saranno soprattutto i prodotti a marchio Amazon". Tuttavia, "i piani non sono ancora definitivi e potrebbero cambiare".